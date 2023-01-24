Рогов рассказал о существенном продвижении ВС РФ на Запорожском направлении

Подразделения российской армии продвинулись вперед на тридцатикилометровом участке фронта в Запорожской области. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что все действия союзных сил путем разведки боем являются большим успехом, поскольку командование не задействовало большие силы на этом направлении.
«Если говорить по продвижению в целом, то успехи от 500 метров до 8 км на тридцатикилометровом участке фронта», — рассказал Рогов.
Кроме того, он добавил, что российские бойцы малыми группами заходят и отбивают у украинских войск куда большие участки, чем могли бы занять подобные группы.