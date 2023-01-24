ЧВК «Вагнер» передала очередную партию тел украинских военных, погибших в районе Соледара

Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» Лотос сообщил, что в ближайшее время на территорию Украины доставят 4-5 партий тел бойцов ВСУ, ликвидированных «музыкантами» во время сражений за Соледар. По его оценкам, около 20 машин будут задействованы в данном процессе.