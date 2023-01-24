ЧВК «Вагнер» передала очередную партию тел украинских военных, погибших в районе Соледара

Руководство ЧВК «Вагнер» отправило на подконтрольную Киеву территорию очередную партию тел военнослужащих ВСУ, погибших в районе Соледара.
Процесс происходит в рамках договоренностей с украинской стороной. Специальные автомобили доставили гробы погибших солдат противника на родину.
Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» Лотос сообщил, что в ближайшее время на территорию Украины доставят 4-5 партий тел бойцов ВСУ, ликвидированных «музыкантами» во время сражений за Соледар. По его оценкам, около 20 машин будут задействованы в данном процессе.
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер», призывал аккуратно обращаться с телами убитых солдат армии Украины. Предприниматель подчеркнул, что гробы необходимо доставить в стан противника достойно.
Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений ВСУ 11 января. Наступление на данном направлении осуществлялось исключительно отрядами ЧВК «Вагнер». В центре города был образован котел: военнослужащим противника предоставили шанс сдаться в плен. Бойцы ВСУ, отказавшиеся от данной процедуры, были ликвидированы.
Во время ожесточенных столкновений в жилой застройке «музыканты» позаботились о гражданском населении. Добровольцы вывезли из Соледара несколько сотен гражданских лиц.
С освобождением населенного пункта была взломана важнейшая линия обороны противника. При этом «вагнеровцы» продолжают бои за Бахмут — фиксируется продвижение «музыкантов» в районах Забахмутовка, Мясокомбинат, Собачевка, а также рядом с водоемом Трубный ставок.