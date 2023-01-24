Три человека погибли во время стрельбы в штате Вашингтон

Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в штате Вашингтон. Жертвами инцидента в американском городе Якима стали по меньшей мере три человека, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя полицейского управления города.
Трагедия произошла в местном магазине Circle K. По данным стражей порядка, вооруженный мужчина вошел в заведение около 3:30 по местному времени (14:30 по московскому времени) и принялся стрелять. После этого злоумышленник вышел на улицу, пересек улицу и угнал машину с пассажиром внутри. Так преступнику удалось скрыться с места происшествия.
К магазину оперативно прибыли сотрудники полиции. Внутри помещения правоохранители нашли тела трех человек — местные жители скончались от полученных ранений. Полицейские не исключают, что гражданин в угнанном стрелком автомобиле тоже может быть убит.