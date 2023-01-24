Депутат Лантратова заявила, что Корейку и Форкса нужно было давно проверить на пропаганду ЛГБТ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкса давно пора было проверить на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
МВД ранее подтвердило возбуждение административного дела в отношении блогеров. Соответствующий запрос сделала в ведомство сама Лантратова.
«Они (блогеры. — Прим. ФАН) публиковали групповые видео сцены разврата, употребляли алкоголь, рекламировали наркотики, делали прямые эфиры из палаты, где проводилась операция по смене пола», — рассказала депутат в беседе с телеканалом «360».
По словам зампредседателя, блогеров смотрят только подростки. Именно школьники пожаловались Лантратовой на контент Корейки и Форкса. По ее словам, после проверки будет видна сила принятых законов в защиту традиционных ценностей.