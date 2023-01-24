Золото на высоте: экономист раскрыл причины устойчивости цены

Золото по итогам торгов вчерашнего дня (23 января) закрылось небольшим ростом на 0,25%, поднявшись с отметки 1925 долларов за тройскую унцию в район отметки 1932 доллара и сегодня (24 января) подрастает и даже поднималось в район отметки 1940 долларов, сообщает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«Позитивный импульс золото получило на свежей информации о падении ставки на 25 пунктов и наступлении последующей паузы. На этом фоне доходность десятилетних американских облигаций торгуется на уровне 3,5%, а индекс доллара DXY упал на 1,7 базисных пункта в район минимальных отметок с мая прошлого года», — отмечает обозреватель.
В целом, внимание будет приковано к итоговому решению ФРС 1 февраля и к данным по индексу производственной активности и активности в сфере деловых услуг в США, дополняет он.
«Ожидается, что золото будет находиться в диапазоне 1880 — 2000 долларов за тройскую унцию», — прогнозирует Александр Багманов.
Ранее экономисты назвали ключевые факторы, влияющие на стоимость золота. Она будет реагировать на слухи об изменении процентной ставки со стороны ФРС и по-прежнему колебаться.