Золото на высоте: экономист раскрыл причины устойчивости цены

«Позитивный импульс золото получило на свежей информации о падении ставки на 25 пунктов и наступлении последующей паузы. На этом фоне доходность десятилетних американских облигаций торгуется на уровне 3,5%, а индекс доллара DXY упал на 1,7 базисных пункта в район минимальных отметок с мая прошлого года», — отмечает обозреватель.