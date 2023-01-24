The Sun: российский фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту застал врасплох США

Российский фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный современными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» неожиданно сменил курс во время маневров в Атлантике, сообщает британское издание The Sun.
По информации журналистов, еще совсем недавно за действиями корабля ВМФ РФ наблюдал португальский флот. Тогда предполагалось, что «Адмирал Горшков» обогнет Африку.
«Но сайты радиолокационного мониторинга предполагают, что "Горшков" совершил неожиданный маневр», — сказано в статье.
Как оказалось, корабль отдалился от сопровождающего его танкера «Кама» в Бискайском заливе и выдвинулся на запад к американскому побережью, застав Соединенные Штаты врасплох.