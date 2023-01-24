Жители Нигерии вышли на митинг против повышения стоимости обучения в университетах страны

Абуджа, 24 января. Родители нигерийских студентов вышли на акции протеста с требованием отставки вице-канцлера университета в Локоджи (FUL) Олайеми Акинвуми из-за увеличения стоимости учебы.
Митингующие собрались у главного корпуса вуза. Лидер группы демонстрантов Мозес Абрахам заявил в беседе с журналистами, что руководство учебного заведения необоснованно завысило цены на фоне кризиса в стране.
До нововведений стоимость обучения по программе «Социальные науки и искусство» составляла 55 000 найр в год. После реформы, инициированной вице-канцлером, сумма достигла 183 000 найр.
Цены выросли также на оплату проживания в общежитии и комплект учебников. Глава университетского комитета связей с общественностью заявил, что повышение цен затронуло все образовательные учреждения страны в той или иной мере.
Ранее представители оппозиционных партий Нигерии раскритиковали правительство из-за провальной финансовой политики. Член Народно-демократической партии (PDP) сенатор Дино Мелайе заявил, что меры, санкционированные президентом Мохаммаду Бухари, не только не оздоровили национальную экономику, но и усугубили кризис.