Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Латвийский композитор поблагодарил СССР в песне «Русский — это состояние души»

Общество
Латвийский композитор поблагодарил СССР в песне «Русский — это состояние души»

Латвийский композитор Каспар Димитерс выпустил песню о России под названием «Русский — это состояние души». В композиции он поблагодарил Российскую империю и СССР.

«Была Русь и империя, была Русь и Союз. Спасала всех победами от смертельных уз», — поет Димитерс в своей песне.

В композиции он упоминает, что считает себя латышом, но в душе остается русским и не меняет своих убеждений. Композитор отметил и отношение Америки к людям и заявил, что страна считает людей «вшами».

Димитерс активно поддерживает Россию. Композитор заявлял, что не поменяет свою позицию и отношение к русским людям, даже после выхода закона, который приравнивает симпатию к РФ к измене Родине.
димитерс композитор русский - это состояние души песня
Военкоры ФАН
Лучшие в аду