Латвийский композитор поблагодарил СССР в песне «Русский — это состояние души»

Латвийский композитор Каспар Димитерс выпустил песню о России под названием «Русский — это состояние души». В композиции он поблагодарил Российскую империю и СССР.
«Была Русь и империя, была Русь и Союз. Спасала всех победами от смертельных уз», — поет Димитерс в своей песне.
В композиции он упоминает, что считает себя латышом, но в душе остается русским и не меняет своих убеждений. Композитор отметил и отношение Америки к людям и заявил, что страна считает людей «вшами».
Димитерс активно поддерживает Россию. Композитор заявлял, что не поменяет свою позицию и отношение к русским людям, даже после выхода закона, который приравнивает симпатию к РФ к измене Родине.