В Северной столице остро стоит проблема реставрации зданий, которые представляют историческую ценность. Несмотря на это, Смольный продолжает планомерно сокращать расходы на поддержание такого рода зданий в надлежащем состоянии. Все это демонстрирует абсолютное непонимание команды главы Петербурга Александра Беглова, что делать с историческим наследием города. Руководство Северной столицы игнорирует проблему и не спешит искать решение.