Следователи СК возбудили уголовное дело после обрушения потолка в историческом здании в центре Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Причиной случившегося на улице Почтамтской могли стать тяжелые мешки с мусором, стоящие на чердаке здания. Теперь в подробностях инцидента предстоит разобраться стражам порядка.
В Северной столице остро стоит проблема реставрации зданий, которые представляют историческую ценность. Несмотря на это, Смольный продолжает планомерно сокращать расходы на поддержание такого рода зданий в надлежащем состоянии. Все это демонстрирует абсолютное непонимание команды главы Петербурга Александра Беглова, что делать с историческим наследием города. Руководство Северной столицы игнорирует проблему и не спешит искать решение.