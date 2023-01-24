Пушилин сравнил предложенный Украиной Белоруссии пакт с Минскими соглашениями

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал данные о том, что киевский режим предложил президенту Белоруссии заключить пакт о ненападении.
Он сравнил предложенный Украиной Белоруссии пакт с Минскими соглашениями.
«Весь мир убедился после откровений известных политиков — (бывшего главы Франции Франсуа) Олланда и (экс-канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием», — объяснил Пушилин.
Ранее Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Об этом она заявила в интервью изданию Zeit.