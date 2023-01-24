Без военного учета ты никто

Депутаты Заксобрания Калужской области внесли в Госдуму два законопроекта. Оба касаются воинского учета военных билетов.
В первой законодательной инициативе военнообязанному при устройстве на работу предлагается представить сведения о воинском учете(военный билет). Если же он будет принят на работу без такого документа, то «карательные меры» применят к человеку, который отвечает за воинский учет в данной организации и скрывший факт утаивания военнообязанным работником информации о воинском учете. Наказание за сокрытие информации есть, но оно не такое драконовское, чтобы напугать «сачков».
«Заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей», — говорится в документе.
Вторая инициатива заключается в том, что при регистрации по месту жительства, получении водительского удостоверения, а также получении лицензии на оружие у военнообязанного также должен быть на руках документ о воинском учете. По мнению авторов законопроекта — такое законодательное закрепление представления документа о воинском учете будет способствовать своевременному решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ранее в Госдуме прокомментировали наказание для депутатов за сокрытие сведений о поездках за границу. Как отметил ряд народных избранников, такая мера весьма своевременна.