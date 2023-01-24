Без военного учета ты никто

В первой законодательной инициативе военнообязанному при устройстве на работу предлагается представить сведения о воинском учете(военный билет). Если же он будет принят на работу без такого документа, то «карательные меры» применят к человеку, который отвечает за воинский учет в данной организации и скрывший факт утаивания военнообязанным работником информации о воинском учете. Наказание за сокрытие информации есть, но оно не такое драконовское, чтобы напугать «сачков».