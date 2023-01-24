Активисты Just Stop Oil планируют сорвать коронацию короля Великобритании Карла III

Активисты из организации Just Stop Oil нацелились на коронацию короля Великобритании Карла III. Вероятнее всего, они могут попытаться сорвать торжественную церемонию.
Последователи движения пригрозили британским властям более серьезными протестами, если правительство не будет решать проблему изменения климата. Об этом заявил представитель движения Алекс де Конинг.
«К сожалению, если они ничего не сделают, конечно, нам придется обострить ситуацию. С каждым годом ситуация будет ухудшаться», — подчеркнул он.
Так, в 2023 году Just Stop Oil планирует устроить более серьезные атаки, в том числе на произведения искусства. По словам де Конинга, ситуация будет зависеть от действий местного правительства, пишет «Лента.ру».