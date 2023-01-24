В Ленобласти арестовали мужчину по обвинению в убийстве семилетней давности

Мужчину, обвиняемого в убийстве приятеля, заключили под стражу в Ленинградской области. За преступление, совершенное семь лет назад, суд арестовал гражданина до 20 марта 2023 года, удовлетворив ходатайство Следственного комитета.
Трагедия случилась в 2015 году в поселке Дубинино Выборгского района. Там нашли труп мужчины 1974 года рождения с признаками насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, но его не удавалось раскрыть в течение длительного времени. В ходе продолжавшейся оперативно-следственной работы правоохранители вышли на убийцу.
Им оказался знакомый покойного. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение, направив в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Позже судебная инстанция удовлетворила прошение, и злоумышленника арестовали на два месяца.