Форвард «Ариса» Кокорин рассказал, на каких условиях готов вернуться в сборную России

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, готов ли он играть за сборную России. Форвард признался, что еще хочет надеть футболку главной команды страны.
Кокорин не видит необходимости в своем вызове в расположение сборной России прямо сейчас. Пока нет официальных матчей, лучше наигрывать молодых футболистов. Кокорин подчеркнул, что готов сыграть за сборную России только в официальном матче.
«Если у команды будет официальная игра, я хочу вернуться в команду. Носить футболку сборной России — это невероятное чувство, но не в такой ситуации, как сейчас», — цитирует россиянина итальянское издание Foot Mercato.
Ранее стало известно, что Кокорин может остаться в «Арисе» после завершения арендного соглашения с «Фиорентиной». Заинтересованность в продолжении сотрудничества с россиянином выразил наставник киприотов Алексей Шпилевский.