В X5 Group объяснили причины падения спроса на товары магазинов сети

Падение спроса на продовольственные товары магазинов X5 Group связано с отъездом ряда россиян в другие страны, передает РБК.
Информация о снижение спроса зафиксирована в отчете за четвертый квартал 2022 года и в документе со статистикой за весь прошлый год.
Отмечается, что причиной такой тенденции стало сокращение числа покупателей ввиду отъезда многих за границу. Как итог — с апреля по ноябрь 2022 года рынок продовольствия упал на 2,7% в реальном выражении. Спрос начал восстанавливаться только в октябре.
Напомним, в X5 Group входят магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».