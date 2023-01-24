Путин поблагодарил главу Белгородской области Гладкова за работу в непростых условиях

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову за то, что он осуществляет эффективную деятельность в не совсем обычных условиях.
Напомним, что встреча политика с чиновником состоялась 24 января. Они обсудили вопросы, касающиеся безопасности региона в ходе российской спецоперации на Украине.
«Хочу поблагодарить всю вашу команду за то, что вы в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно», — отметил Путин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что 24 января у Путина также запланировано совещание с Правительством России.