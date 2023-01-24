Показ «Чебурашки» для незрячих состоится в Свердловской области

Сеанс для незрячих и неслышащих в «Киномире» пройдет 25 января. Внизу экрана будут выводить диалоги героев с обозначением музыки. На показ могут прийти и слышащие зрители, сообщается на официальной странице администрации Сысертского городского округа в «ВКонтакте».