Показ «Чебурашки» для незрячих состоится в Свердловской области

Кинотеатр «Киномир» в Двуреченске Свердловской области покажет российскую комедию «Чебурашка» для незрячих и неслышащих. Сеанс будет проведен с открытым тифлокомментированием.
Сеанс для незрячих и неслышащих в «Киномире» пройдет 25 января. Внизу экрана будут выводить диалоги героев с обозначением музыки. На показ могут прийти и слышащие зрители, сообщается на официальной странице администрации Сысертского городского округа в «ВКонтакте».
Для незрячих людей кинотеатр проведет сеанс с тифлокомментированием. Оборудование будет выдаваться бесплатно, сообщает газета «Культура». «Чебурашка» является самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа.