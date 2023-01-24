Наргиз Закирова сожалеет, что когда-то оскорбила родину

Певица Наргиз Закирова вспомнила, как сравнила Узбекистан с адом. Она призналась, что жалеет о содеянном.
Экс-участница проекта «Голос» подчеркнула, что каждому человеку свойственно допускать ошибки. Она отметила, что громкие слова о родине случайно вырвались.
«Я это, конечно, никогда не забуду. Потому что на меня обрушился шквал негатива из Узбекистана. Мне писали проклятия и, наверное, были правы», — цитирует 52-летнюю артистку StarHit.
Напомним, вокалистка пожаловалась на критику соотечественников в 2015 году. Тогда поклонники критиковали ее внешний вид и писали гневные комментарии в социальных сетях.