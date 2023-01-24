«За кордон летят трусишки»: Барецкий о своей песне про «уехавших предателей» и войне с фанатами «Майора Грома»

— Уже есть предварительные договоренности со станцией «Наше Радио». Они меня знают и уже, на самом деле, давно просили меня дать какую-нибудь песню, чтобы «покрутить» у себя на частоте. Так что теперь им представится такая возможность. В противном случае поступим так, как это в свое время делал Боб Марли и вернем 90-е в «отдельно взятой радиостанции», так сказать. Но уверен, что до этого не дойдет.