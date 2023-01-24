«За кордон летят трусишки»: Барецкий о своей песне про «уехавших предателей» и войне с фанатами «Майора Грома»

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий не одобряет тех своих коллег по шоу-бизнесу, которые покинули Россию с начала специальной военной операции. В своих многочисленных выступлениях он не раз подчеркивал, что видит в подобном поведении крайнее проявление малодушия и эгоизма.
На днях Барецкий написал песню «Зачем нам эта заграница», посвятив ее всем «уехавшим». Музыкант обещает, что она станет хитом, ведь в ней он выразил всю боль простого русского человека от предательства «культурной элиты». По этому поводу корреспондент ФАН взял интервью у шоумена, чтобы узнать подробности грядущей музыкальной новинки.
«За кордон летят трусишки»
— В самом начале песни — своегобразном «превью» к ней — слышно звуки диспетчерской. Что вы хотели сказать этим?
— Перед тем как слушатель услышит мой чудный голос, я хочу погрузить его в атмосферу композиции. Команда авиалайнера готовится к взлету. На его борту – те самые «уезжающие», которые навсегда покидают нашу страну. Самолет еще на земле, и у людей есть шанс выскочить из него, чтобы остаться в России — но они им не пользуются. После этого начинается мое «послание» им, выраженное в песенной форме.
Заканчивается композиция, к слову, теми же звуками: лайнер прилетел в точку назначения, дороги назад нет, и связь его пассажиров с родной страной подорвана навсегда.
— В песне также звучат слова «А друзья все улетают, гнезда мирно покидают». Я правильно понял, что страну по политическим мотивам покинули близкие вам люди?
— К сожалению, друзей и правда улетело немало — особенно, тех из них, что поддерживали меня на IT-фронте. Так что компьютер теперь приходится осваивать самому!
Многие только собираются покинуть Россию — я, как могу, их от этого отговариваю, говорю, что у нас в стране теперь будет много работы в связи с массовой эмиграцией, но они, по всей видимости, меня не послушают — верят этим неподтвержденным слухам о якобы скором закрытии границ!
Вернутся ли они? Я думаю, да. Ну не может русский человек ужиться с народом, имеющим отличный от его собственного менталитет! Это просто бегство в никуда, я считаю.
«Ты попробуй здесь пробиться»
— Еще одна фраза, на которой я бы хотел заострить внимание: «Ты сбежишь и сам не знаешь, что внатуре ты теряешь». Расскажите подробнее, что именно, на ваш взгляд, теряют люди, покидающие Россию?
— Прежде всего, это потеря окружения — таких же, как ты, русских людей, с которыми тебя объединяет общее ментальное и культурное пространство. Лично я в той же Америке был целых восемь раз! Ну нет там места развернуться нашему человеку!
Кроме того, жизнь в России заставляет тебя крутиться и искать новые возможности — как я пою в песне «Живя здесь в стрессе, ты теряешь тупо в весе!». А похудение, как правило, приносит пользу организму. Правда, я сам за эти годы только потолстел.
— Не могу обойти вниманием слова из припева: «Что нам эта заграница — ты попробуй здесь пробиться!». Надо ли полагать, что остаться на Родине в сложные для нее времена — это выбор сильных духом людей?
— Не совсем так. Скорее, я предупреждаю людей, что, оказавшись на чужбине, они, вместо того, чтобы реализовать свой шанс стать ферзем, «пробиться», так и останутся «пешками»! Правда, ну никто на них там серьезно смотреть не будет, возможностей реализовать себя на чужбине попросту нет! А в России это возможно! Попробуйте пробиться здесь, ребята! Не закапывайте свой ум и свой талант в чужой земле!
Да, тяжелые времена настали, это так. Но ведь и в 90-е было не легче — и ничего, люди себе состояния сколачивали просто из воздуха! Я все это видел, и знаю, о чем говорю.
Где это можно будет послушать
— На каких площадках вы намерены разместить песню? Будет ли она представлена на радио?
— Уже есть предварительные договоренности со станцией «Наше Радио». Они меня знают и уже, на самом деле, давно просили меня дать какую-нибудь песню, чтобы «покрутить» у себя на частоте. Так что теперь им представится такая возможность. В противном случае поступим так, как это в свое время делал Боб Марли и вернем 90-е в «отдельно взятой радиостанции», так сказать. Но уверен, что до этого не дойдет.
— Насколько я понял, вы намерены снять клип на свою песню. Каким он будет? Где пройдут съемки?
— Клип по стилистике будет очень похож на то кино, что снимали в 90-х. Мы с командой хотим арендовать частный аэродром «Бычье поле» в петербургском Кронштадте, куда по сюжету будет стремиться попасть герой клипа. В нем мы воплотим собирательный образ нечистого на руку представителя «элиты», который, скрываясь от слежки сотрудников правоохранительных органов, будет пытаться улететь из России на частном самолете. Более подробно рассказывать не буду — это вообще-то секрет.
— Вы намерены размещать клип на видеохостинге YouTube? Нет ли у вас опасений, что он будет там заблокирован по причине русофобской политики платформы?
— Да, разумеется, он там будет. Конечно, я понимаю все риски, связанные с возможной блокировкой, тем более, что мои каналы там и так уже удалялись порядка восьми раз, но, как говорится, «волков бояться — в лес не ходить!». Попробовать надо, ведь этой площадкой все еще пользуются многие наши соотечественники, ежедневно подвергаясь там русофобской обработке. Надеюсь, мой клип сможет отрезвить их умы!
«Теперь я ваш «маскот»
— Станислав Валерьевич, с вашим именем сегодня связано не только появление новых музыкальных хитов – благодаря яркой роли в фильме «Гром: трудное детство» вы стали лицом фестиваля BUBBLE Comics, который пройдет 28 января!
— Думаю, дело тут не только том, что я снялся в, пожалуй, самом красивом и качественно исполненном фильме текущего года, но и в том, какое место я занял в современной «мемной» культуре. Каждый день вижу новые картинки и всевозможные интернет-приколы, связанные с моей персоной! Особенно нашей молодежи не дает покоя красный пиджак, который я ношу. Казалось бы, такой архаизм, но люди, которые родились намного позже тех времен, когда этот элемент одежды был в моде, делают с ним мемы!
— Были сообщения, что ваше участие на фестивале в качестве хедлайнера возмутило многих фанатов «Майора Грома», авторство которого как раз и принадлежит студии BUBBLE Comics. Вы сталкивались с хейтом в свой адрес?
— Боюсь, всем фанатам этого чудесного фильма придется смириться с тем, что именно я теперь являюсь «маскотом» «Майора Грома». А заявления в духе того, что мое участие, мол, понижает статус фестиваля, я считаю недостоверными. Ведь все как раз наоборот! Ну кто этот Том Фелтон (был хедлайнером на прошлом фестивале BUBBLE Comics в 2019 году. — Прим. ФАН), скажите на милость? Второстепенный герой (Драко Малфой. — Прим. ФАН) в бездуховной кинофраншизе «Гарри Поттер»! И никакого отношения к комиксам он, в отличие от меня, не имеет!
Хейтеры говорят, что мною «импортозаместили» Тома Фелтона. Но ведь это логичный ход в правильном направлении! Хватит уже кормить этих жирных американцев — у нас и свои популярные персонажи есть. Такие, как я, например.
Ранее Барецкий назвал свою роль в фильме «Гром: Трудное детство» ключевой для сюжета.