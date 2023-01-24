Женщина избила 11-летнего мальчика в лифте новостройки на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода избила незнакомого ребенка в лифте новостройки на Южном Бульваре, передает Telegram-канал Ni Mash.
На данный момент известно, что гражданка собиралась поехать с третьего этажа на тринадцатый, однако вместо этого лифт спустился на первый этаж, где в него зашел 11-летний мальчик. Внезапно женщина начала кричать на школьника, после чего схватила его за капюшон и с силой вытолкнула из кабины на четвертом этаже.
Происшествие попало на запись камеры наблюдения, однако что говорил нападавшей ребенок на ней не слышно, а его лица на кадрах не видно. Потерпевший рассказал о случившемся родителям, они обратились в правоохранительные органы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.