Женщина избила 11-летнего мальчика в лифте новостройки на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде

На данный момент известно, что гражданка собиралась поехать с третьего этажа на тринадцатый, однако вместо этого лифт спустился на первый этаж, где в него зашел 11-летний мальчик. Внезапно женщина начала кричать на школьника, после чего схватила его за капюшон и с силой вытолкнула из кабины на четвертом этаже.