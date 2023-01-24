Минобороны Турции: большая часть иракского района Заб очищена от РПК

Ранее Анкара возложила на РПК и ее сирийское ответвление в лице «Сирийских демократических сил» (СДС) ответственность за теракт в Стамбуле, произошедший 13 ноября. Руководство организации отвергло свою причастность к взрыву, унесшего жизни 6 человек. Тем не менее ВВС Турции в качестве возмездия 20 ноября нанесли серию авиаударов по позициям СДС в Сирии и ячейкам РПК на севере Ирака.