Минобороны Турции: большая часть иракского района Заб очищена от РПК

Большая часть района Заб на севере Ирака зачищена турецкими военнослужащими от бойцов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопросы журналистов после заседания кабмина страны.
Глава оборонного ведомства прокомментировал ход операции «Коготь-замок», начатой на севере Ираке в августе 2022 года против РПК, которую Анкара квалифицирует как террористическую организацию. Хулуси Акар отметил, что в результате боевых действий военнослужащим его страны удалось обеспечить безопасность 302-километровой линии на участке турецко-иракской границы.
«К настоящему времени в ходе операции "Коготь-замок" нейтрализовано 506 террористов. В рамках операции было уничтожено около 600 пещер, убежищ, используемых террористами, а также более двух тысяч мин и самодельных взрывчатых веществ. В ходе операции турецкие военные захватили 1174 единицы оружия и 533 275 боеприпасов», — проинформировал министр обороны Турции.
Также министр заявил, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет соседей, включая Ирак и Сирию.
ВС Турции ведут борьбу против бойцов РПК с 1980-х годов, считая группировку одной из главных угроз национальной безопасности. Лидер организации Абдулла Оджалан отбывает пожизненный тюремный срок на острове Имралы с 1999 года.
Борьба с курдскими бойцами не прекращается по сей день. Анкара проводит военные операции, нацеленные на ликвидацию ячеек этой организации, как в самой Турции, так и в соседних Сирии и Ираке.
Ранее Анкара возложила на РПК и ее сирийское ответвление в лице «Сирийских демократических сил» (СДС) ответственность за теракт в Стамбуле, произошедший 13 ноября. Руководство организации отвергло свою причастность к взрыву, унесшего жизни 6 человек. Тем не менее ВВС Турции в качестве возмездия 20 ноября нанесли серию авиаударов по позициям СДС в Сирии и ячейкам РПК на севере Ирака.