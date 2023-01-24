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Конгрессвумен США Грин назвала Украину самой коррумпированной в мире страной

Политика
Конгрессвумен США Грин назвала Украину самой коррумпированной в мире страной

Украина является самым коррумпированным государством в мире на сегодняшний день. Такое мнение озвучила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Она подчеркнула, что конфликт с Россией не поможет исправить столь запущенную ситуацию. По этой причине Западу следует проводить тщательный аудит выделяемой финансовой помощи киевскому режиму, добавила она.

«Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?» — задалась вопросом Грин.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от финансирования Украины на фоне массовых кадровых перестановок в ее руководстве, вызванных, коррупционным скандалом.
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