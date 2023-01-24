Режиссер «Выхода» Арбугаев не ожидал увидеть свою работу в списке номинантов на «Оскар»

По словам Арбугаева, когда объявляли номинантов премии, он с семьей и исполнителем главной роли в фильме смотрел трансляцию на английском без субтитров. Когда стало ясно, что «Выход» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», режиссер начал кричать и только тогда все остальные поняли, что случилось, пишут «Известия».