Режиссер «Выхода» Арбугаев не ожидал увидеть свою работу в списке номинантов на «Оскар»

Российский режиссер Максим Арбугаев считает чудом, что его короткометражный фильм «Выход» прошел в список номинантов на американскую кинопремию «Оскар».
По словам Арбугаева, когда объявляли номинантов премии, он с семьей и исполнителем главной роли в фильме смотрел трансляцию на английском без субтитров. Когда стало ясно, что «Выход» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», режиссер начал кричать и только тогда все остальные поняли, что случилось, пишут «Известия».
«Мы делали этот фильм вместе с моей родной сестрой Женей. Впервые мы вместе решили снять кино — и такой результат», — цитирует Арбугаева RT.
Напомним, в 2022 году «Выход» был показан на 72-м Берлинском кинофестивале, а журнал The New Yorker опубликовал фильм на своем YouTube-канале.