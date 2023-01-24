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СК выясняет обстоятельства травмирования школьника на ледяной горке в Коломне

Происшествия
СК выясняет обстоятельства травмирования школьника на ледяной горке в Коломне

Стражи порядка в городском округе Коломна начали проверку после публикации информации в СМИ о травмировании ребенка при катании с горки. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении СК России.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Коломне учащийся первого класса одной из школ получил травму во время катания на ледяной горке. Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу, где ему оказали первую помощь.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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