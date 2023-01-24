Путин заявил, что характер россиян не позволяет им быть «оболваненными» пропагандой Запада

Западная пропаганда не сможет «оболванить» россиян с учетом их характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
Таким мнением глава государства поделился на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В частности, они обсудили информационную войну Запада против России и украинские фейки.
«Наших людей не так просто оболванить с учетом характера», — подчеркнул президент.
Глава региона заявил, что согласен с этим на 100%. По его словам, в первые месяцы СВО жители не были готовы к вбросам со стороны киевского режима, однако сейчас уже понимают, как отличить правду от лжи.
Открытая часть встречи Путина с Гладковым стала самой длительной за последние годы и составила 33 минуты.