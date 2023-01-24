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Путин заявил, что характер россиян не позволяет им быть «оболваненными» пропагандой Запада

Общество
Путин заявил, что характер россиян не позволяет им быть «оболваненными» пропагандой Запада

Западная пропаганда не сможет «оболванить» россиян с учетом их характера, заявил президент РФ Владимир Путин.

Таким мнением глава государства поделился на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В частности, они обсудили информационную войну Запада против России и украинские фейки.

«Наших людей не так просто оболванить с учетом характера», — подчеркнул президент.

Глава региона заявил, что согласен с этим на 100%. По его словам, в первые месяцы СВО жители не были готовы к вбросам со стороны киевского режима, однако сейчас уже понимают, как отличить правду от лжи.

Открытая часть встречи Путина с Гладковым стала самой длительной за последние годы и составила 33 минуты.
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