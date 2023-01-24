Ученые из Гарварда впервые обратили процесс старения вспять

Группа ученых из Гарвардского университета впервые повлияла на процесс старения лабораторных мышей, передает издание Science.
Исследователи выдвигали теорию, что организм стареет из-за необратимых изменений в ДНК, который меняет синтез белков. Дэвид Синклер и команда его коллег предположили, что восстановление утраченных частей ДНК может вернуть клеткам молодость.
Ученые имитировали старение мышей, внося в их ДНК искусственные разрывы. Через несколько недель у животных ухудшилось зрение и память, поседела шерсть. Генетически модифицированные грызуны старели в полтора раза быстрее, чем обычные.
Затем биологи воздействовали на гены, отвечающие за идентичность клеток фактором Яманки — коктейлем из белков, который перепрограммирует взрослые клетки в универсальные стволовые. Спустя пять недель у испытуемых проявились признаки омоложения на молекулярном и тканевом уровнях.
Неизвестно, будет ли данная терапия работать на организме человека. В настоящее время ученые испытывают ее на приматах.