Ученые из Гарварда впервые обратили процесс старения вспять

Затем биологи воздействовали на гены, отвечающие за идентичность клеток фактором Яманки — коктейлем из белков, который перепрограммирует взрослые клетки в универсальные стволовые. Спустя пять недель у испытуемых проявились признаки омоложения на молекулярном и тканевом уровнях.