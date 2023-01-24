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Ученые из Гарварда впервые обратили процесс старения вспять

Общество
Ученые из Гарварда впервые обратили процесс старения вспять

Группа ученых из Гарвардского университета впервые повлияла на процесс старения лабораторных мышей, передает издание Science.

Исследователи выдвигали теорию, что организм стареет из-за необратимых изменений в ДНК, который меняет синтез белков. Дэвид Синклер и команда его коллег предположили, что восстановление утраченных частей ДНК может вернуть клеткам молодость.

Ученые имитировали старение мышей, внося в их ДНК искусственные разрывы. Через несколько недель у животных ухудшилось зрение и память, поседела шерсть. Генетически модифицированные грызуны старели в полтора раза быстрее, чем обычные.

Затем биологи воздействовали на гены, отвечающие за идентичность клеток фактором Яманки — коктейлем из белков, который перепрограммирует взрослые клетки в универсальные стволовые. Спустя пять недель у испытуемых проявились признаки омоложения на молекулярном и тканевом уровнях.

Неизвестно, будет ли данная терапия работать на организме человека. В настоящее время ученые испытывают ее на приматах.
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