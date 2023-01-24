МАГАТЭ не смогло обнаружить военную технику на территории украинских АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии не обнаружили наличие военной техники на атомных электростанциях, которые находятся под контролем Киева. Такими сведениями поделился гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Он напомнил, что на территориях соответствующих объектов уже давно находятся миссии агентства. Гросси рассказал, что 24 января попросил команду МАГАТЭ вместе с украинскими работниками провести проверку площадок АЭС на наличие вооружений.
«Результат этих инспекций был, разумеется, негативным», — сказал Гросси.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский снял замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко с занимаемой должности.