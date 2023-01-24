Экс-премьеру Ливана Хасану Диабу предъявлены обвинения по делу о взрыве в порту Бейрута

Хасан Диаб стал премьер-министром в январе 2020 года и подал в отставку менее чем через неделю после взрыва. Предшественник Тарека Битара, судья Фади Сауван, быстро обвинил главу правительства и нескольких чиновников в халатности. В итоге Саувана отстранили в 2021 году из-за политического вмешательства в дело. В 2020 году Хасан Диаб выразил уверенность, что «его руки чисты».