Экс-премьеру Ливана Хасану Диабу предъявлены обвинения по делу о взрыве в порту Бейрута

Судья Тарек Битар предъявил обвинение бывшему премьер-министру Ливана Хасану Диабу и другим высокопоставленным чиновникам в рамках расследования по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Судья также вызвал на допрос генерального прокурора Ливана Гассана Увейдата. Кроме того, Тарек Битар выдвинул обвинения в отношении главы службы внутренней разведки Ливана Аббаса Ибрагима, шефа разведки Тони Салиба, бывшего командующего армией Жана Кахваджи и других официальных лиц.
С 6 по 22 февраля судья намерен допросить не менее 13 высокопоставленных чиновников, включая Хасана Диаба и экс-главу МВД Нухада Машнука. Отсутствует конкретная информация касательно обвинений в отношении чиновников, при этом источник в судебной системе проинформировал, что, по мнению Битара, Увейдат безответственно действовал в вопросах, связанных с аммиачной селитрой. Обвиняемые отрицают свою вину.
Более того, Увейдат направил Битару официальное письмо, в котором сообщил, что расследование катастрофы до сих пор приостановлено, а Кассационный суд не принял решение касательно продолжения следствия.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года из-за ненадлежащего хранения сотен тонн аммиачной селитры на территории порта. В результате трагедии погибли порядка 218 человек, более 6000 получили ранения. Многие здания ливанской столицы были разрушены, а не менее 250 тысяч граждан оказались в условиях, непригодных для жизни.
Впоследствии выяснилось, что химикаты годами хранились ненадлежащим образом на портовом складе, а высокопоставленные политики и чиновники знали об этом, но не предпринимали никаких мер.
Расследование Тарека Битара было заморожено политическими кругами Ливана в декабре 2021 года. Следствие не велось из-за исков трех бывших министров, недовольных обвинениями в свой адрес. Политики обвинили судью в нарушении конституции и проявлении предвзятости. Кроме того, в адрес Битара поступали угрозы, и в конце 2021 года правительство пообещало усилить его охрану.
Несмотря на то, что Кассационный суд не вынес решения по искам со стороны недовольных чиновников, Битар решил отказаться от бездействия, чтобы найти виновников взрыва.
Накануне судья возобновил расследование трагедии и постановил выпустить пять из 17 задержанных, которые около двух лет находились под стражей. Среди них бывший начальник таможни Шафик Мерхи, руководитель операций порта на момент взрыва Сами Хусейн и по меньшей мере один рабочий из Сирии.
Хасан Диаб стал премьер-министром в январе 2020 года и подал в отставку менее чем через неделю после взрыва. Предшественник Тарека Битара, судья Фади Сауван, быстро обвинил главу правительства и нескольких чиновников в халатности. В итоге Саувана отстранили в 2021 году из-за политического вмешательства в дело. В 2020 году Хасан Диаб выразил уверенность, что «его руки чисты».
Таким образом, для ливанцев, отчаявшихся добиться привлечения виновных к ответственности за взрыв в порту Бейрута, Тарек Битар стал символом надежды на то, что правосудие однажды может восторжествовать в стране, где безнаказанность долгое время была нормой.