На фоне ситуации в Китае и США: биржевой аналитик Багманов о ценах на нефть

Нефть чувствительна к совершенно различным проявлениям экономической жизни, что доказывает свежий обзор, который предоставил аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«По итогам торгов вчерашнего дня (23 января) цены на нефть закрылись ростом на 0,5% с отметки 87,5 долларов за баррель в район отметки 88 долларов и в течение дня (24 января) поднимались до отметки 89, но удержаться не смогли и сейчас вернулись к отметке 88 долларов», — сообщает он.
По-прежнему основным драйвером для нефти продолжается оставаться ситуация с открытием экономики Китая, снятием антикоронавирусных ограничений, констатирует эксперт. Наблюдается большое количество перелетов, перемещений и внутри страны и по международным линиям.
«Поскольку Китай открыл границы, это будет стимулировать роль спроса на нефть, — дает оценку эксперт. — Также к достаточно низкой отметке за девять месяцев приблизился доллар США. Это поддерживает нефть, поскольку ее становится дешевле покупать в других валютах. Есть опасения по поводу предложения из-за надвигающегося эмбарго на нефтепродукты из России, введение которого запланировано на 5 февраля».
На этом фоне ситуация в экономике США выражается в частности в том, что ФРС на предстоящем заседании поднимет ставку на 25 базисных пунктов и после этого возьмет паузу в повышении, чтобы посмотреть на ситуацию в экономике.
«Ожидают, что рецессии не будет, либо будет какая-то мягкая просадка экономики», — резюмирует Александр Багманов.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов высказал мнение, что у коллективного запада не получится давить на Россию и относиться к ней как к своей сырьевой колонии.