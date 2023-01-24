Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Концерт «Ты мой герой» состоится в «Крокусе» 21 февраля

Общество
Концерт «Ты мой герой» состоится в «Крокусе» 21 февраля

Концерт «Ты мой герой» в честь Дня защитника Отечества состоится в «Крокус Сити Холле» 21 февраля. На сцену выйдут известные российские артисты.

Посетители мероприятия услышат множество знакомых патриотических хитов, а также военные песни в разных аранжировках. Для зрителей споют Зара, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Ирина Дубцова, Пелагея и другие.

Звезды отечественной эстрады вспомнят героические страницы истории России и отдадут дань благородству и отваге мужчинам, защищающим Родину. На концерт приглашаются члены семей добровольцев и мобилизованных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
крокус сити холл день защитника отечества ты мой герой концерт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду