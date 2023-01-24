Концерт «Ты мой герой» состоится в «Крокусе» 21 февраля

Концерт «Ты мой герой» в честь Дня защитника Отечества состоится в «Крокус Сити Холле» 21 февраля. На сцену выйдут известные российские артисты.
Посетители мероприятия услышат множество знакомых патриотических хитов, а также военные песни в разных аранжировках. Для зрителей споют Зара, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Ирина Дубцова, Пелагея и другие.
Звезды отечественной эстрады вспомнят героические страницы истории России и отдадут дань благородству и отваге мужчинам, защищающим Родину. На концерт приглашаются члены семей добровольцев и мобилизованных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».