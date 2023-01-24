УЕФА может начать процесс возвращения российского футбола с женских и юношеских команд

Днем 24 января в Швейцарии стоялась первая встреча представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) после начала специальной операции на Украине. УЕФА подтвердил, что считает РФС частью своей большой семьи.
Кроме этого, обе организации согласны с тем, что надо продолжать решать вопрос по возвращению российского футбола на международную арену. Процесс может начаться с допуска до соревнований женских и юношеских команд.
«Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», — сообщают источники издания «Чемпионат».
РФС в конце прошлого года создал две рабочие группы. Первая оценивает все риски при переходе организации в состав Азиатской конфедерации футбола (АФК). Вторая ведет диалог со своими коллегами из УЕФА.