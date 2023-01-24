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Вучич: Запад терроризирует Вучича из-за его отказа от диалога с Косово

Политика
Вучич: Запад терроризирует Вучича из-за его отказа от диалога с Косово

Лидеры западного мира терроризируют Сербию из-за отказа страны идти на диалог с самопровозглашенной республикой Косово. Такой информацией поделился глава государства Александр Вучич.

Об этом управленец сообщил 23 января во время обращения к согражданам. Сербии будет необходимо пойти на переговоры с пятью страна европейской стороны по происходящему в Косово, подчеркнул он. В случае отказа Белград может даже не мечтать о членстве в ЕС. Более того, республика может оказаться под ограничительными мерами Запада, добавил президент.

Прежде Вучич не исключил своего ухода с должности главы государства, если этот шаг пойдет на благо Сербии и ее жителей.
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