Лидеры западного мира терроризируют Сербию из-за отказа страны идти на диалог с самопровозглашенной республикой Косово. Такой информацией поделился глава государства Александр Вучич.
Об этом управленец сообщил 23 января во время обращения к согражданам. Сербии будет необходимо пойти на переговоры с пятью страна европейской стороны по происходящему в Косово, подчеркнул он. В случае отказа Белград может даже не мечтать о членстве в ЕС. Более того, республика может оказаться под ограничительными мерами Запада, добавил президент.
Прежде Вучич не исключил своего ухода с должности главы государства, если этот шаг пойдет на благо Сербии и ее жителей.