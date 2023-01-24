Вучич: Запад терроризирует Вучича из-за его отказа от диалога с Косово

Об этом управленец сообщил 23 января во время обращения к согражданам. Сербии будет необходимо пойти на переговоры с пятью страна европейской стороны по происходящему в Косово, подчеркнул он. В случае отказа Белград может даже не мечтать о членстве в ЕС. Более того, республика может оказаться под ограничительными мерами Запада, добавил президент.