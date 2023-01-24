Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Reuters: экспорт из Германии в Россию сократился до уровня 2003 года

Экономика
Reuters: экспорт из Германии в Россию сократился до уровня 2003 года

Поставки немецких товаров в Россию сократились до уровня 2003 года, передает Reuters со ссылкой на данные отчета экономического комитета Германии.

В документах сказано, что показатель экспорта снизился до 14,6 млрд евро, что стало минимумом за последние 19 лет. При этом поставки из России в Германию выросли до 37 млрд евро (+11%) по итогам 2022 года, что связано с ростом цен на российские энергоресурсы.

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс считает, что будущее немецко-российского экспорта все еще является мрачным.
россия германия экспорт из германии
Военкоры ФАН
Лучшие в аду