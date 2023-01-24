Reuters: экспорт из Германии в Россию сократился до уровня 2003 года

В документах сказано, что показатель экспорта снизился до 14,6 млрд евро, что стало минимумом за последние 19 лет. При этом поставки из России в Германию выросли до 37 млрд евро (+11%) по итогам 2022 года, что связано с ростом цен на российские энергоресурсы.