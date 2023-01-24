Мицотакис предупредил Турцию о решительном ответе Греции на любую агрессию

Греция усилила свои войска и готова дать ответ на любые агрессивные выпады со стороны Турции, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Отмечается, что он принял участие в церемонии передачи ВВС страны проектов по обеспечению безопасности снабжения и информации (SSI), а также модернизированного самолета F-16 на авиабазе Танагра.
«Пятый модернизированный F-16 Viper готов вылететь отсюда из Танагры и отправиться на Крит для несения службы», — заявил Мицотакис.
По его словам, Греция усиливает свою армию, а любая «атака» Турции может стать беспорядочным отступлением.