Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мицотакис предупредил Турцию о решительном ответе Греции на любую агрессию

Армия
Мицотакис предупредил Турцию о решительном ответе Греции на любую агрессию

Греция усилила свои войска и готова дать ответ на любые агрессивные выпады со стороны Турции, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Отмечается, что он принял участие в церемонии передачи ВВС страны проектов по обеспечению безопасности снабжения и информации (SSI), а также модернизированного самолета F-16 на авиабазе Танагра.

«Пятый модернизированный F-16 Viper готов вылететь отсюда из Танагры и отправиться на Крит для несения службы», — заявил Мицотакис.

По его словам, Греция усиливает свою армию, а любая «атака» Турции может стать беспорядочным отступлением.
греция турция агрессия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду