Политик Муратов: парад отставок в украинском политикуме продолжается

По словам заместителя секретаря донецкого регионального отделения партии «Единая Россия», «каждый украинец призывного возраста, на которого сейчас военкоматы устроили охоту, должен поставить ультиматум так называемому Зе-главнокомандующему: пойду на фронт только вместе с Арестовичем, Тимошенко и иже с ними».