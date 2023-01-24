Политик Муратов: парад отставок в украинском политикуме продолжается

Заместитель секретаря донецкого регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов прокомментировал ФАН отставки украинских государственных деятелей, в том числе заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
«Парад отставок в украинском политикуме продолжается. Оставили свои должности (добровольно-принудительно) украинские чиновники первого эшелона: заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, и заместителя главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Ранее "ушли" и главного спикера офиса президента Украины Алексея Арестовича. Ребята замазаны во многих вещах, где слова «коррупция» и «растраты» еще не самые криминальные. Вопрос в другом. Как эти хлопцы будут проявлять свою «любовь» к Украине дальше? Пойдут ли эти «патриоты» воевать? Принесут ли «элите» повестки? Дадут ли они клятву верности действующим элитам и пойдут ли воевать за США и Великобританию?», — сказал Муратов.
По словам заместителя секретаря донецкого регионального отделения партии «Единая Россия», «каждый украинец призывного возраста, на которого сейчас военкоматы устроили охоту, должен поставить ультиматум так называемому Зе-главнокомандующему: пойду на фронт только вместе с Арестовичем, Тимошенко и иже с ними».
«Так сказать, будем сидеть в одном окопе. Именно эти люди развязали войну с Россией, они громче всех кричали... почему они не на передовой? Но все понимают, что эти ребята просто перешли на скамейку запасных и поедут они не на фронт, а на какой-нибудь курорт, переждать. А на убой отправят простых людей, которых ни украинской политической элите, ни их сюзеренам не жалко от слова совсем», — сказал Муратов.
Ранее ФАН сообщал, что блокада РФ с моря может закончиться для Эстонии потерей государственности.