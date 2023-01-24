Ниинисте: Финляндия готова обучать украинских военных и поставлять Киеву танки

Финские власти готовы взять на себя обучение солдат украинской армии. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.
Помимо этого, он сообщил, что Финляндия может поставлять танки Украине ради создания в Европе большого танкового подразделения для нужд Киева.
«Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы со стороны Финляндии рассматриваем варианты. Хочу сказать, что мы можем проводить обучение украинских военных», — заявил Ниинисте.
Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить Киеву десять танков Abrams для того, чтобы оказать давление на Берлин в вопросе поставок танков Leopard на Украину.