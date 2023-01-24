Депутат Панов прокомментировал нововведения в Регламент Госдумы

В Госдуме одобрили проект постановления «О внесении изменений в статью 31 Регламента Государственной Думы». Нововведение обязует депутатов в письменной форме уведомлять комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам о запланированных выездах за рубеж. Исключением будут являться служебные командировки по распоряжению председателя законодательного органа.
Члены Совета Госдумы, председатели Комитетов и Комиссий при этом должны будут уведомлять о запланированных поездках председателя.
Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский в комментарии РИА Новости отметил, что речь не идет о запрете на выезд политиков из страны. Это необходимо «для оперативного принятия решений». Глава комиссии подчеркнул, что сейчас это особенно важно и данная мера «давно просилась».
Дмитрий Панов, депутат, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с самого начала специальной военной операции принял для себя твердое решение не покидать границы Родины без очевидной надобности.
В этом году при участии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга планируется несколько бизнес-миссий в дружественные страны, для осуществления которых Панов безусловно будет получать необходимое согласование соответствующих профильных ведомств.
«Выезжать за рубеж или нет - это личное дело каждого, но, на мой взгляд, в такой сложный для страны период, особенно принимая во внимание ответственность каждого из депутатов за принятие значимых для россиян решений, нет необходимости подвергать страну и ее руководство дополнительным рискам», — подытожил депутат.
Ранее в ГД прокомментировали наказание для депутатов за сокрытие сведений о поездках за границу.