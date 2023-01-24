Депутат Панов прокомментировал нововведения в Регламент Госдумы

Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский в комментарии РИА Новости отметил, что речь не идет о запрете на выезд политиков из страны. Это необходимо «для оперативного принятия решений». Глава комиссии подчеркнул, что сейчас это особенно важно и данная мера «давно просилась».