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Жена Никиты Михалкова сообщила, что режиссеру предстоит восстановление после болезни

Общество
Жена Никиты Михалкова сообщила, что режиссеру предстоит восстановление после болезни

Режиссер, сценарист и актер Никита Михалков восстанавливает силы после перенесенного недуга. Об этом сообщила его супруга Татьяна.

Женщина отметила, что кризис миновал. Она подчеркнула, что 77-летний артист идет на поправку.

«Мне кажется, сейчас все болеют. Не то это грипп такой, не то какие инфекции ходят», — цитирует супругу режиссера ТАСС.

Информация о госпитализации сценариста появилась в прессе 5 января. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Ранее о своей выписке из больницы сообщил сам Михалков. Он поблагодарил врачей и поклонников, которые боролись и молились за его жизнь, передает «Вечерняя Москва».
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