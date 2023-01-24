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Житель Дагестана получил девять лет колонии за перевод денег террористической организации

Происшествия
Житель Дагестана получил девять лет колонии за перевод денег террористической организации

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана, который переводил деньги международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в России). Он был признан виновным и получил наказание в виде девяти лет и двух месяцев колонии строгого режима с отбиванием в тюрьме первых трех лет срока, сообщили в суде.

Установлено, что в январе 2021 году мужчина ознакомился с видеороликами о преступной деятельности организации, вступил в переписку с ее членом и решил оказать террористам финансовую поддержку. В период с 29 января по 24 июня 2021 года подсудимый перевел по указанным реквизитам более 16 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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