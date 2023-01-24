Житель Дагестана получил девять лет колонии за перевод денег террористической организации

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана, который переводил деньги международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в России). Он был признан виновным и получил наказание в виде девяти лет и двух месяцев колонии строгого режима с отбиванием в тюрьме первых трех лет срока, сообщили в суде.
Установлено, что в январе 2021 году мужчина ознакомился с видеороликами о преступной деятельности организации, вступил в переписку с ее членом и решил оказать террористам финансовую поддержку. В период с 29 января по 24 июня 2021 года подсудимый перевел по указанным реквизитам более 16 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация