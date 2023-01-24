Онколог Раджабова объяснила увеличение случаев заболеваемости меланомой в России

Медики фиксируют рост заболеваемости меланомой в России. Причины этого раскрыла врач-онколог Замира Раджабова.
Количество зарегистрированных случаев меланомы в России растет из-за более тщательной диагностики. Помимо этого, вклад в рост заболеваемости вносит массовый отдых в регионах юга, а также посещение соляриев.
«Сами пациенты становятся более образованными и внимательными к здоровью, в медицинских учреждениях появляется более качественное, профессиональное оборудование», — сообщила медик в беседе с изданием «Газета.Ru».
Эксперт подчеркнула, что за 2008 год врачи диагностировали 7744 случаев. Согласно данным ВОЗ, за 2020 год в России выявили более 12 тыс. пациентов.