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Онколог Раджабова объяснила увеличение случаев заболеваемости меланомой в России

Общество
Онколог Раджабова объяснила увеличение случаев заболеваемости меланомой в России

Медики фиксируют рост заболеваемости меланомой в России. Причины этого раскрыла врач-онколог Замира Раджабова.

Количество зарегистрированных случаев меланомы в России растет из-за более тщательной диагностики. Помимо этого, вклад в рост заболеваемости вносит массовый отдых в регионах юга, а также посещение соляриев.

«Сами пациенты становятся более образованными и внимательными к здоровью, в медицинских учреждениях появляется более качественное, профессиональное оборудование», — сообщила медик в беседе с изданием «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнула, что за 2008 год врачи диагностировали 7744 случаев. Согласно данным ВОЗ, за 2020 год в России выявили более 12 тыс. пациентов.
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