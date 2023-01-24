Путин встретился с губернатором Белгородской области Гладковым

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что под руководством Гладкова регион продемонстрировал устойчивое развитие в строительстве, промышленности и инвестиционной сфере.
«Начать предлагаю с проблемы обеспечения безопасности и помощи людям, работы оперативного штаба под вашим руководством», — сказал Путин.
Ранее стало известно, что российский президент также встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Минобрнауки Валерием Фальковым для обсуждения развития этих сфер.