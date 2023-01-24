Выставка художницы Наталии Земляной откроется в Русском музее 16 февраля

Выставка художницы Наталии Земляной пройдет в Русском музее Санкт-Петербурга с 16 февраля по 10 апреля. В четырех залах Мраморного дворца представят более 80 полотен.
Среди картин, которые будут представлены на выставке, — «Ангелы», «Структуры», «Овалы», «Лабиринты», «Квадраты», «Простые фигуры» и «Круги». Также посетители смогут познакомиться с работами художницы, которые нигде не были выставлены.
Земляная является ленинградской и петербургской художницей и представляет «четвертое поколение» русского авангарда. Мастер работает в стиле структурализма, сообщает издание «Петербургский дневник».