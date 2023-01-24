Пенсионерка из Санкт-Петербурга заняла 3 место на международном конкурсе «Бабушка Вселенной»

Десятки участниц с разных континентов собрались в столице Болгарии, чтобы принять участие в конкурсе «Бабушка Вселенной», который проводится в Софии вот уже в 14-й раз. Организатор церемонии Меги Савова рассказала, что, несмотря на конкуренцию, участницы становятся здесь хорошими друзьями, а возраст не играет никакой роли для женской красоты.