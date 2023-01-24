Пенсионерка из Санкт-Петербурга заняла 3 место на международном конкурсе «Бабушка Вселенной»

Бабушки, которых и назвать-то бабушками не поворачивается язык. По подиуму, пестря модными нарядами, модельной походкой вышагивают красотки пенсионного возраста, демонстрируя при этом свои удивительные таланты.
Десятки участниц с разных континентов собрались в столице Болгарии, чтобы принять участие в конкурсе «Бабушка Вселенной», который проводится в Софии вот уже в 14-й раз. Организатор церемонии Меги Савова рассказала, что, несмотря на конкуренцию, участницы становятся здесь хорошими друзьями, а возраст не играет никакой роли для женской красоты.
«Каждый человек красив по-своему. И я думаю, что не стоит дискриминировать по возрасту. Учитывая, что конкурс существует столько лет и бабушки приезжают на него со всего мира, я с оптимизмом смотрю в будущее», — сказала Меги Савова.
Победительницей конкурса и обладательницей золотой короны стала претендентка из Сингапура. У 48-летней Лауры Ли трое детей и шесть внуков. На третьем месте оказалась наша соотечественница — тренер по боевым искусствам из Санкт-Петербурга Алена Сибиева.
«Много эмоций, я очень взволнована опытом международного формата, который у меня впервые, как и поездка за границу, так что у меня много захватывающих впечатлений», — поделилась обладательница третьего места.
Алена поделилась собственным рецептом красоты и рассказала, что сохранять стройную фигуру и приятную внешность ей помогает спорт. Заниматься им активнее она рекомендует всем бабушкам Земли.
«Спорт в целом позволяет приобрести самодисциплину как внутри, так и снаружи, что означает как физическую, так и духовную, психологическую поддержку. Поэтому очень важно заниматься спортом, хотя бы немного тренироваться каждому человеку. Это повышает уверенность в себе и уверенность в завтрашнем дне», — считает Сибиева.