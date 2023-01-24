Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада и канадский журналист и писатель Гай Булиан обсудили кризисную ситуацию вокруг Украины.
По словам представителя СМИ, канадское правительство однозначно является проукраинским. Об этом свидетельствуют многие факты, объяснил журналист.
Он в ходе общения с главой ФБР подчеркнул, что разрешение конфликта между киевским режимом и официальной Москвой мирным путем не входит в планы евроатлантистов. Если на Западе так говорят, то это всего лишь лицемерие, сделал Булиан неприятное для Украины заявление.
«В заключение хочу сказать, что я очень надеюсь, что стороны смогут найти точки соприкосновения и что они объединятся, чтобы положить конец этому конфликту. Но я остаюсь довольно пессимистичным в этом отношении», — рассказал журналист.
Скорее всего, в настоящее время мировое сообщество наблюдает крах той цивилизации, какой оно ее знало, подытожил представитель СМИ.