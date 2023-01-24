Глава ФБР Тэрада и канадский журналист Булиан обсудили ситуацию на Украине

Он в ходе общения с главой ФБР подчеркнул, что разрешение конфликта между киевским режимом и официальной Москвой мирным путем не входит в планы евроатлантистов. Если на Западе так говорят, то это всего лишь лицемерие, сделал Булиан неприятное для Украины заявление.