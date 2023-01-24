Аналитик Фролов: сейчас США необходимо восполнить порядка 245-250 миллионов баррелей нефти

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в конце прошлого года администрация Байдена объявила о том, что нефть была продана из государственного стратегического резерва по средней цене 96 долларов за баррель. Этот показатель, по мнению аналитика, выглядит сомнительно, так как, судя по всему, при его подсчете учитывался только тот объем, который был распродан в 2022-ом году, без учета интервенций, которые произошли в конце 2021-начале 2022-го года.