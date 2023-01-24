Аналитик Фролов: сейчас США необходимо восполнить порядка 245-250 миллионов баррелей нефти

Британская компания Energy Intelligence ссылаясь на свои источники сообщила о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отмены продажи нефти из государственного резерва в этом году. Причина заключается в том, что администрация Джо Байдена считает необходимым пополнить запасы энергоресурса после рекордных продаж.
Первоначально планировалось продать 26 миллионов баррелей для получения дохода в соответствии с теми законопроектами, которые были приняты в период, когда в США были менее обеспокоены энергетической безопасностью.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в конце прошлого года администрация Байдена объявила о том, что нефть была продана из государственного стратегического резерва по средней цене 96 долларов за баррель. Этот показатель, по мнению аналитика, выглядит сомнительно, так как, судя по всему, при его подсчете учитывался только тот объем, который был распродан в 2022-ом году, без учета интервенций, которые произошли в конце 2021-начале 2022-го года.
Но даже если опустить это обстоятельство, интерес вызывает заявление руководства США о том, что оно собирается восполнить государственные резервы по цене 70 долларов за баррель.
«Это вызвало критику, в том числе веселую, всем было интересно, откуда он возьмет такие цены. Тут стоит пояснить, что таких цен на нефть действительно нет, в том числе на WTI. Но суть заявления руководства США заключается в том, что они предлагают продать энергоресурс в государственный резерв по фиксированной цене»
Таким образом, они вроде как стимулируют своих производителей, увеличивают добычу, не опасаясь последствий кризиса перепроизводства. Который, разумеется, приведет к падению цен. А так как цены будут фиксированные, то до какого бы уровня они не упали, все равно государство будет закупать по стоимости в 70 долларов, подчеркивает Фролов.
«Здесь надо оговориться, потому что, когда с этим заявлением первоначально выступал Байден, он заявлял не о 96 долларах за баррель, он говорил о том, что нефть из резерва была продана по цене 90 долларов. Эта цена кажется более близкой к реальности. Но проблема идеи закупать нефть по фиксированной стоимости заключается в следующем. Предполагалось, что до 13-го января США проведут тендер по планово-опытной закупке энергоресурса по фиксированной цене. Местным производителям предложили продать государству три миллиона баррелей. Эта закупка провалилась полностью, поскольку министерство энергетики США не удовлетворили ценовые заявки, с которыми пришли производители. По всей видимости, ожидания производителей несколько превышали желания Соединенных Штатов», — рассказал аналитик.
И в этом ключе говорить о восполнении запасов довольно тяжело, потому что администрация Байдена не теряет надежды на то, что ей удастся организовать подобного рода закупки. Правда, движение цен на нефть на мировом рынке сейчас входит в некоторое противоречие с ожиданиями американского руководства. То есть, энергоресурс несколько подорожал. И желающих среди местных производителей поиграться в кризис перепроизводства и продажи нефти по фиксированной стоимости не нашлось, объяснил Фролов.
«Поэтому сейчас США необходимо восполнить порядка 245-250 миллионов баррелей, чтобы восстановить тот уровень, который был к началу четвертого квартала 2021-го года. То есть, к моменту, когда было принято решение о первых интервенциях на мировом рынке, о первой крупной распродаже нефти и стратегического резерва. Соответственно, перспективы восполнить эти запасы по желаемым ценам очень низки. И вопрос заключается в том, что Вашингтон будет с этим делать».
В принципе, отметил эксперт, у США сейчас 371 миллион баррелей, накопленных в государственных резервах. Этот уровень не повышается, но он довольно значителен. Он может позволить проводить дальнейшие интервенции, правда, смысла в них особого нет, подытожил Фролов.
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