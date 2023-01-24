Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы

Народный артист РСФСР Никита Михалков с радостью сообщил почитателям своего таланта, что его выписали из больницы после продолжительной борьбы с пневмонией.
Михалков назвал подписчиков в Telegram-канале дорогими друзьями и заявил, что их горячее желание и молитвы, а также огромный труд врачей привели его домой.
«Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал Михалков.
Режиссер отметил, что именно в такие моменты понял, чем отличается популярность от настоящей любви. Он сообщил, что уже приступил к подготовке первого в 2023 году выпуска программы «Бесогон».