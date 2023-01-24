ЯRUS интересов: с чем приходят пользователи в молодую социальную сеть

Добавить своих друзей в приложение ЯRUS стало проще. Не нужно делиться профилем, а воспользоваться импортом контактов. Пользователь может узнать, кто из его телефонных контактов уже находится в приложении, и подписаться на его аккаунт. Для этого нужно зайти на свою страницу и синхронизировать контакты в приложении ЯRUS с телефонной книгой.