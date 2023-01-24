ЯRUS интересов: с чем приходят пользователи в молодую социальную сеть

Взрослые, состоявшиеся люди, четко понимающие, для чего они используют приложение – такими предстают типичные представители аудитории платформы ЯRUS. В ушедшем году молодая российская соцсеть прочно завоевала сердца поклонников. Выбор в пользу ЯRUS сделали 9 млн россиян. Разбираемся, кто пользуется платформой, какой контент выкладывают и как будет обновляться приложение дальше.
Портрет пользователя
ЯRUS предпочитает достаточно зрелая аудитория. Три четверти пользователей соцсети – люди в возрастной категории от 25 до 54 лет. 56% составляют женщины, 44% – мужчины.
География пользователей обширна, при этом их распределение по городам равномерное, так как платформа рассчитана на авторов со всей территории России.
Интересы пользователей
За год пользователи социальной сети получили доступ к более, чем 26 млн новостей, которые ЯRUS собирает на платформе из более чем 10 000 источников информации, включая популярные Telegram-каналы. 26% новостей в приложении относились к категории СВО. На экономику пришлось 15,4%. Про армию — 13,1%. На четвертой строчке новости культуры — 9,8%. Далее с небольшим отставанием следуют спорт и политика. Вся информация, касаемая здоровья, составила 6,6%. В конце списка шоу-бизнес (4,3%), автомобильная тема (2,6%), наука (2,4%) и кино (1,5%).
ЯRUS – крупнейший агрегатор событий в России. За 2022 год в систему добавлено 478 181 мероприятие разного формата из почти 900 населенных пунктов страны.
«Музыкант, поэт, кулинар или адепт здорового образа жизни найдет в ЯRUS подходящее для него событие. Что самое интересное, каждый пользователь может создать и свое событие, пригласить друзей или просто всех желающих принять участие в интересном событии своего города или района, будь то клубная вечеринка или совместное катание на лыжах или коньках», – рассказывает Дмитрий Лукин, менеджер продукта «События» социальной сети ЯRUS.
Контент пользователей
Более 5,2 млн текстовых публикаций, 2,16 млн фотопостов, около 1,5 млн видео и почти 520 тысяч сюжетов – столько контента выложили в 2022 году блогеры ЯRUS. Каждый пятый пользователь в течение года добавлял минимум по одному посту или видео.
Авторский контент собрал свыше 15 млн лайков и 6 млн комментариев. Больше всего откликов от аудитории получают посты с прикрепленными фотографиями или видеороликами.
Ярусы пользователей
Важным обновлением для пользователей стала новая главная лента, которая позволяет выбрать контент, подстроенный индивидуально под каждого благодаря персональным ярусам – интересам пользователей.
У главной ленты две основных настройки: по типу контента и по интересам. Фото, новости, видео, публикации пользователей и сюжеты. Фильтр позволит выбрать любой тип контента или сразу несколько.
Формируя персональные «ярусы», пользователь выбирает темы, которые ему интересны. Например, «автомобили», «юмор», «путешествия» или «новости Москвы».
«Кто-то привык смотреть только видео или короткие сюжеты, другие любят читать длинные публикации, третьи выкладывают фотопосты. Эти настройки позволили нам всех пользователей соцсети привести на один экран, при этом каждый получил только интересующий его контент», — говорит Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS.
Добавить своих друзей в приложение ЯRUS стало проще. Не нужно делиться профилем, а воспользоваться импортом контактов. Пользователь может узнать, кто из его телефонных контактов уже находится в приложении, и подписаться на его аккаунт. Для этого нужно зайти на свою страницу и синхронизировать контакты в приложении ЯRUS с телефонной книгой.
В 2022 году ЯRUS неоднократно сталкивался с проблемами публикации обновлений мобильного приложения в магазинах «Google Play» и «AppStore». Получать релизы оперативнее пользователям социальной сети ЯRUS помогали альтернативные российские площадки «RuStore», «NashStore» и «RuMarket».