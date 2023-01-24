Политик Филиппо призвал Париж не снабжать Украину деньгами после массовых отставок в Киеве

Напомним, что 24 января под увольнение попали несколько украинских градоначальников и ряд руководителей различных ведомств. В частности, поста лишился замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Филиппо на странице в Twitter отметил, что масштабные кадровые перестановки обнажили коррупционную составляющую киевского режима.