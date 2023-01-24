Политик Филиппо призвал Париж не снабжать Украину деньгами после массовых отставок в Киеве

Парижу необходимо перестать спонсировать Украину из-за открывшейся правды после череды увольнений в Киеве. Такое мнение высказал французский политический деятель Флорин Филиппо.
Напомним, что 24 января под увольнение попали несколько украинских градоначальников и ряд руководителей различных ведомств. В частности, поста лишился замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Филиппо на странице в Twitter отметил, что масштабные кадровые перестановки обнажили коррупционную составляющую киевского режима.
«Напоминаю, что Франция ежемесячно отправляет этому коррумпированному режиму 300 миллионов евро! И это может происходить на протяжении всего 2023 года! Это неприемлемо!» — написал политик.
Стоит отметить, что с должности был также снят руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.