Ради новой роли он просто переодевается: режиссер Войтинский об актере Петрове

Актер театра и кино Александр Петров родился 25 января 1989 года. К настоящему моменту артист снялся боле чем в 70 кинокартинах. Среди его самых узнаваемых работ — роли в сериалах «Метод» и «Полицейский с Рублевки».
Какими достоинствами и недостатками обладает этот актер? Насколько верно разошедшееся в интернете злорадное замечание, что для подготовки к новой роли Александр Петров просто меняет одежду? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился кинорежиссер, продюсер, композитор, основатель группы «Звери» Александр Войтинский.
— Александр Петров снимался в сериале «Метод 2», где вы были режиссером. Расскажите, каков этот артист на съемочной площадке: вулкан эмоций или сосредоточенный профессионал?
— Вы верно сказали — вулкан эмоций.
— Можно ли сделать из этого сделать вывод, что Александр Петров часто забывает о сценарии и начинает импровизировать?
— Да, он только это и делает. Про сценарий можно сразу забыть: он начинает все ломать на ходу. Тут главное — увлечься вместе с ним этой работой и тогда будет замечательный результат. По крайней мере, у меня было именно так.
— Звучит, как настоящий кошмар для режиссера. Получается, с таким артистом, наверное, прост невыносимо работать?
— Дело в том, что главное — он, сценарий — дело десятое. Подумайте, кто пишет сценарий? Если автор харизматичнее, мощнее, чем Петров, тогда я буду стараться дотянуть его, он будет жаловаться, что не понимает, не справляется, не может найти в себе это. Если же артист харизматичнее автора, то нужно идти строго за актером. Петров — максимально харизматичный. Мало кто знает, что это такое. Многие просто рассуждают об этом: у него есть, а у того нет, у него больше, а у того меньше… А что это на самом деле? Харизма дается лидерам, чтобы они вели за собой свое племя. Он знает, каким нужно быть. Он человек очень сильный: шторм, взрыв. Вы правильно сказали — вулкан эмоций. Как работает эволюция, мы смотрим на лучших и пытаемся повторить, идем за ними. Посмотрите на обложки журналов. Вы не увидите на них бездомных из вашего района. Там всегда оказываются лица самых красивых, самых богатых, самых успешных. Это и есть харизма. Они ведут нас за собой.
Так что будет смешно сказать: «Нет, Саша. Тут написано, что твой герой сел и захныкал — садись и плачь.» Петров ответит: «Да идите вы все! Я это вижу не так! Я буду делать вот так!» Для меня это наслаждение, источник энергии и творчества. Он все ломает: замысел, сценарий, навязывает партнерам свою линию, прочтение. В силу своей харизмы они сопротивляются, спорят. Это очень здорово. Это и есть рождение настоящего произведения. Выполнить все, что написал автор, который выстраивал все по линейке в кабинете, это никому не нужно. Там же, где воюют твердые характеры и ведут за собой, и есть настоящее творчество. Я всегда с удовольствием соглашался с ним.
— Не могли бы вы припомнить конкретный случай, когда такой своеобразный подход к работе в кадре помогает съемочному процессу?
— Была сцена, когда у нас был всего час времени. Вот, нас уже скоро выкидывают с этой локации. Мы ничего не снимаем, роемся в листах, переписываем, спорим до хрипоты. Осталось полчаса, двадцать минут, три минуты. Директор уже весь побелел. В последнюю минуту мы берем и все снимаем одним дублем, и все полностью счастливы. Вот так это и работает. За это счастье я очень благодарен Петрову.
— Складывается впечатление, что Александр Петров просто какой-то идеальный артист и жизнь его абсолютно беззаботна. Если ты почти всегда знаешь лучше режиссера, что именно нужно делать, получается, можно просто жить в свое удовольствие и не напрягаться, верно?
— У него очень тяжелая жизнь. Либо ты живешь спокойно сам по себе, либо понимаешь, что к тебе приковано внимание камер вокруг и должен быть примером для всех, ведь чтобы ты не делал, на тебя будут смотреть и повторять: ты обладатель харизмы. Казалось бы, это — тяжелая ноша, но при этом и огромное счастье: родиться с такой миссией — повлиять на окружающий мир — чего еще можно желать. Так что я просто ему завидую, радуюсь, что он есть и жду каждую его следующую работу.
— К слову о зависти, злые языки уже давно распространили в Сети шутку о том, что кто-то прикладывает огромные усилия, готовясь к роли в новом фильме, а Александр Петров — просто переодевается. Что думаете об этой шутке?
— Да, есть такое глубокое заблуждение, что актер — это лицедей. В качестве упрека действительно говорят, мол, он такой же, не изменился, а у него нет цели меняться. Сила актера не в этом. Дело в харизме, в том, что он так проживает роль, убеждает в правдивости и у тебя внутри что-то отзывается. Это же не спорт, и мы не жюри: мы не судим, насколько процентов он отличается от позапрошлой-прошлой роли. Это спорт по переодеванию что ли? Нет, конечно. Это — проживание жизни. Я думаю, что большие актеры в конечном счете снимают сериал про себя.
Каждый раз мы знаем, кто это и удивляемся: «Ух-ты! В прошлый раз он из небоскреба жену спасал, а сейчас стал ученым. Тот самый человек, который приковывает к себе мои эмоции». Так и есть. Да, это именно он. Только за это его и приглашают. Никто не думает: «Давайте позовем Петрова и сделаем так, что его никто не узнает…» Что аз глупости? Он великий харизматичный актер. Он сам не знает, каким будет. В нем живет этот вулкан эмоций, как вы правильно выразились. При этом, он всегда будет узнаваем.
— При взгляде на Александра Петрова создается впечатление, что это какой-то, в хорошем смысле слова, вечный мальчишка-хулиган. На ваш взгляд, она так и останется заперт в этом образе?
— Слово «заперт» мне не совсем понятно, но да, наверное, его трудно представить другим, но лично мне и не хотелось бы. Если он окажется другим, наверное, можно сдержанно похлопать: «Мы тебя не узнали, прикольно». Однако, любят-то его за то, что узнают. Да, у него есть характерные черты. Он не осознает, что происходит с ним. В большей степени он животное, чем человек. Как-то раз я уже назвал его животным, даже потом перезвонил, чтобы он не обижался. На мой взгляд, это высшая похвала. Да, со своим вулканом он сам может не справляться. Видимо, вы это имели в виду?
— В том числе, а также ситуацию, когда актер становится заложником одного образа. Вот сыграл в проекте «Полицейский с Рублевки», и где бы ни появился, он все тот же.
— Думаю, вопрос в образе, а не в том, что он повторяется. Упомянутый вами образ, на мой взгляд, мягко говоря, не универсальный образ в плане того, на что способен Петров. В этом смысле, на нем могут быть оковы того, что гораздо меньше, чем она сам. Что ж, нужно выбираться. Думаю, он это сделает и та пауза, которая сейчас заметная в его работе, как мне кажется, связана с переосмыслением, пониманием того, что он больше того, что играет. Он способен быть другим, идти дальше, расширяться. Я этого тоже жду.
— Поскольку сегодня день рождения Александра Петрова, подскажите, чего хотели бы пожелать актеру?
— Найти свою высоту! Понимать, что она очень далеко и идти к ней. Вечный бег вперед.