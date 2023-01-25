Ради новой роли он просто переодевается: режиссер Войтинский об актере Петрове

— Дело в том, что главное — он, сценарий — дело десятое. Подумайте, кто пишет сценарий? Если автор харизматичнее, мощнее, чем Петров, тогда я буду стараться дотянуть его, он будет жаловаться, что не понимает, не справляется, не может найти в себе это. Если же артист харизматичнее автора, то нужно идти строго за актером. Петров — максимально харизматичный. Мало кто знает, что это такое. Многие просто рассуждают об этом: у него есть, а у того нет, у него больше, а у того меньше… А что это на самом деле? Харизма дается лидерам, чтобы они вели за собой свое племя. Он знает, каким нужно быть. Он человек очень сильный: шторм, взрыв. Вы правильно сказали — вулкан эмоций. Как работает эволюция, мы смотрим на лучших и пытаемся повторить, идем за ними. Посмотрите на обложки журналов. Вы не увидите на них бездомных из вашего района. Там всегда оказываются лица самых красивых, самых богатых, самых успешных. Это и есть харизма. Они ведут нас за собой.