Глава ВОЗ Гебреисус заявил, что новый статус COVID-19 определят до конца недели

Напомним, по данным на 15 января, в мире диагностировали свыше 662 миллионов случаев COVID-19, число смертей близится к семи миллионам. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с COVID-19 пандемией в марте 2020 года. Гебреисус отмечал, что это первый случай, когда коронавирус вызвал пандемию.