Глава ВОЗ Гебреисус заявил, что новый статус COVID-19 определят до конца недели

Всемирная организация здравоохранения соберется для обсуждения статуса COVID-19 спустя три года после начала глобальной пандемии, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Определять статус COVID-19, по словам Гебреисуса, на этой неделе будет Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ. Глава организации не стал предполагать, какое решение в итоге примут, однако выразил обеспокоенность ростом смертей, связанных с коронавирусной инфекцией во многих странах.
Напомним, по данным на 15 января, в мире диагностировали свыше 662 миллионов случаев COVID-19, число смертей близится к семи миллионам. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с COVID-19 пандемией в марте 2020 года. Гебреисус отмечал, что это первый случай, когда коронавирус вызвал пандемию.